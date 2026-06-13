La Presidencia del Consejo de Ministros instaló la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada de la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. El grupo de trabajo busca articular acciones del Estado para garantizar la atención de menores que han perdido a sus padres o tutores.

La sesión de instalación se realizó en la sede del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En la reunión participaron representantes de la PCM responsables de coordinar el trabajo intersectorial.

La comisión tiene como finalidad asegurar el acceso de los menores en orfandad a servicios de salud y educación. Asimismo, busca promover su desarrollo integral y acompañamiento para su proyecto de vida.

Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros.

Funciones principales

El grupo elaborará informes técnicos para el diseño de políticas públicas. Además, propondrá estrategias multisectoriales y supervisará la ejecución de la normativa vigente.

Además, realizará el seguimiento de la Ley N.º 31405, que establece medidas de protección para menores en situación de orfandad. Su aplicación es uno de los ejes centrales del trabajo de la comisión.

La Ley N.º 31405 establece una pensión bimestral de 200 soles para niñas, niños y adolescentes en orfandad. El beneficio es administrado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

El apoyo económico está destinado a cubrir alimentación, educación, salud y atención en salud mental. También puede utilizarse en terapias y otros servicios vinculados al desarrollo del menor.

La comisión también podrá convocar a especialistas, instituciones públicas y privadas, así como organismos académicos e internacionales. Así como, solicitar información a entidades públicas y privadas.

¿Qué instituciones integran la comisión?

La comisión está integrada por los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, y Trabajo y Promoción del Empleo. También participan el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Reniec.

Estas entidades coordinarán acciones para garantizar la atención de los menores en situación de orfandad. El objetivo es unificar la intervención del Estado en este grupo poblacional.

Durante la instalación se presentó la propuesta de reglamento interno y se revisó el plan de trabajo que guiará la ejecución de las funciones de la comisión. Ambos documentos definirán la organización y el seguimiento de las acciones. Su aprobación permitirá ordenar la implementación de las medidas.

Bajo coordinación de la PCM, los sectores involucrados deberán garantizar atención en salud mental, tratamiento de anemia y acceso a educación básica. También se incluye el acceso a programas como Beca 18.