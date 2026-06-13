Antes de disputar su primer partido en el Mundial 2026, la selección de República Democrática del Congo se convirtió en tema de conversación por la indumentaria que lució al arribar a Houston.

Los integrantes de la delegación aparecieron con trajes negros adornados con detalles de leopardo y accesorios brillantes, una propuesta diseñada para destacar la cultura y tradición de su nación.

La elección del atuendo estuvo vinculada al regreso del equipo a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas. El concepto fue desarrollado por el estilista Alvin Jmak, quien explicó que la idea era “crear una silueta inspirada en nuestra herencia, nuestra cultura y nuestra ambición colectiva”.

La preparación del conjunto africano estuvo marcada por medidas sanitarias especiales. Antes de ingresar a Estados Unidos, los jugadores y miembros de la delegación permanecieron tres semanas en aislamiento en Bélgica debido al brote de ébola registrado en su país.

República Democrática del Congo debutará el 17 de junio frente a Portugal y luego enfrentará a Colombia y Uzbekistán en la fase de grupos. La colección diseñada para el viaje también rindió homenaje a la histórica selección de 1974 y al simbolismo del leopardo, emblema asociado al coraje, el liderazgo y la identidad nacional.