Un ataque criminal se registró la noche del 11 de junio, en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, donde un taxista logro sobrevivir a un ataque a balazos. Se encuentra internado en el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca.

Ataque criminal

La víctima fue identificada como Rochinver Antony Córdoba Rosas, de 40 años, conocido como “Pocho”, un taxista muy conocido en la jurisdicción. El atentado criminal ocurrió cuando conversaba con un amigo en una tienda del sector.

De acuerdo con la versión de sus familiares, varios sujetos llegaron a bordo de un automóvil blanco y abrieron fuego directamente contra él. El ataque se produjo en plena vía pública y generó pánico entre los vecinos.

“Se bajaron del carro y comenzaron a dispararle. Incluso lo siguieron cuando intentó correr para salvarse”, denunció la familia.

Córdoba Rosas recibió tres impactos de bala, uno en el abdomen, otro en la pelvis y un tercero en una pierna. Tras perder abundante sangre, fue trasladado al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, donde permanece internado. Sus familiares señalaron que debía ser sometido a una intervención quirúrgica y expresaron su preocupación por la gravedad de las heridas.

Asimismo, denunciaron públicamente a dos personas como presuntos responsables del atentado y cuestionaron una presunta demora en las investigaciones policiales.

“Ya hemos dado nombres, direcciones y todos los datos que tenemos. Lo único que pedimos es que los capturen y que esto no quede impune”, señalaron.

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