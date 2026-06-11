Un nuevo hecho de sicariato sacude a la provincia de Chincha. La tarde del martes, en la calle Colón con Fray Martin, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a su víctima y descerrajaron varios disparos. Producto de este ataque fue herido Carlos Ayllón G., a quien los moradores auxiliaron de inmediato al hospital San José, pero las balas que recibió afectaron órganos vitales. El médico de turno certificó el fallecimiento.

Ultimado a balazos

Ayllón, conocido como “Moncho” se encontraba en la vía pública, a la espalda del Cementerio General de Chincha. Esa zona a la que solo ingresan los vecinos fue interrumpida por el sicario y su acompañante. Estos se aproximaron hacia el poblador y en cuestión de segundos, antes de que el agraviado reaccione, comienzan los disparos. Fueron alrededor de cinco proyectiles percutados en este suceso criminal.

Las balas impactaron en el cuerpo de Ayllón Gutiérrez, dejándolo gravemente herido en el suelo. En su fuga el facineroso siguió con su ola de violencia asestando más balazos contra una camioneta y un auto estacionados por el lugar, al parecer, para evitar ser perseguido por los testigos. Cometido el baño de sangre ambos sujetos escaparon con dirección a la Urbanización Popular de Interés Social - UPIS San Agustín.

El herido fue llevado al servicio de emergencia del nosocomio chinchano, pero en las primeras atenciones el médico confirmó su fallecimiento como consecuencia del hecho criminal ocurrido en este sector que limita Chincha con Pueblo Nuevo. PNP investiga el caso.

Asimismo, esta en proceso de investigación la identidad del facineroso a cargo de perpetrar los disparos y de su acompañante, quien conducía el vehículo menor usado para el crimen y posterior fuga. Cabe indicar que con este último hecho suman a cuatro los ataques con arma de fuego ocurridos en Chincha desde el domingo hasta el martes, dejando el saldo de un muerto y tres personas heridas de bala.

EL DATO: En el sector del ataque los peritos de la policía hallaron los casquillos del arma usada en el ataque. Asimismo, evidenciaron que un automóvil y una camioneta presentan orificio de bala como consecuencia del baño de sangre.

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