Efectivos policiales capturaron a cuatro presuntos integrantes de la banda “Los Chuckys del Norte”. Uno de los sospechosos fue detenido en posesión de droga y diversos stickers de dicha organización; mientras que al resto le incautaron un arma de fuego y municiones. Ambas capturas fueron realizadas en la provincia de Sullana.

Personal del Depincri, al mediodía de ayer, divisó a un sujeto que se desplazaba en una motocicleta Pulsar sin placa. Pese a las sirenas y a las órdenes de detenerse por el megáfono del patrullero, el conductor hizo caso omiso y aceleró, pero fue capturado a inmediaciones del tanque elevado de ADUS, cerca de la carretera Sullana-Piura.

El intervenido fue identificado como Jimy Jesús R.R., de 21 años, conocido como “Chuchu”. Le encontraron una bolsita con clorhidrato de cocaína y otra con tallos y hojas de marihuana. También le hallaron debajo del asiento del vehículo, dos cartuchos de dinamita. Asimismo, un equipo celular.

Además, le encontraron 28 stickers con el logotipo del personaje de la película de terror “Chucky” y que llevaba la inscripción: “The Chuckys del Norte”. A la vez, le intervinieron la moto.

La Policía del Depincri también lo investiga por su presunta vinculación por el crimen de Wilber Seminario Castillo (30), “Uñas Largas”, ocurrido el pasado 30 de enero en la Av. Champagnat. Aunque no cuenta con antecedentes policiales.

Por otro lado, agentes de la Unidad de Emergencia PNP de Sullana intervinieron a tres presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Chuckys del Norte”. A ellos les encontraron una pistola con 5 municiones y 3 celulares.

Los detenidos fueron identificados como Jeanpiero J.A.(18), “Chino”; Fabián G.G.(25), “Fabi” y Jhamir V.CH. (20), “Cheka” que iban en un mototaxi por la calle Cuatro, cerca al estadio Campeones del 36 en Sullana.