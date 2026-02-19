Personal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana detectó propaganda electoral pegada ilegalmente en postes de alumbrado público durante un operativo de verificación y solicitaron el retiro inmediato del material para garantizar la neutralidad.

Fue durante un recorrido efectuado por los fiscales adjuntos Sara Vidal y Kevin Antón, que contaron con la participación de representantes de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes verificaron el cumplimiento de las normativas que prohíben el uso de recursos públicos con fines proselitistas.

En los exteriores de la institución educativa 14793 “Luciano Castillo Colonna” del distrito de Bellavista detectaron propaganda electoral del partido “Podemos Perú” instalada en postes. Ante este hallazgo, el Ministerio Público exhortó al representante del JNE a notificar de inmediato a la empresa de energía eléctrica para el retiro del material, a fin de evitar daños a la propiedad pública y mantener la prohibición vigente.

Asimismo, intervinieron los puntos ubicados en las obras de reconstrucción de la avenida Buenos Aires y las remodelaciones del Centro de Convenciones de Sullana, donde el personal fiscal constató que no se registró propaganda política ni uso de símbolos que favorecieran a candidatos específicos.

Mientras en la calle Eduardo Vásquez identificaron la presencia de un comité político cerca a una obra pública de reconstrucción de tanque elevado. Las autoridades instaron a los entes electorales a realizar las acciones correctivas pertinentes de forma inmediata.