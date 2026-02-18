Agentes policiales del Área de Investigación Criminal del Depincri de Sullana capturaron a dos presuntos integrantes de la banda “Los Lechuceros de la Carretera” cuando se trasladaban a bordo en un mototaxi transportando sustancias ilícitas.

La intervención fue realizada en la calle Máncora del asentamiento Nueve de Octubre. Durante un patrullaje, los efectivos divisaron una mototaxi que realizaba maniobras temerarias y tras interceptar el vehículo, detuvieron al conductor, de 42 años, y a una joven de 20 años.

Les encontraron un recipiente con un peso de 50 gramos de pasta básica de cocaína (PBC). También 215 envoltorios tipo ketes de la misma droga. Asimismo, 36 bolsas pequeñas con hojas, tallos y semillas secas de marihuana. A la vez incautaron una mototaxi y un celular.