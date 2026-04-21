Un informe de la Contraloría advierte graves irregularidades en la administración del Complejo Deportivo Elías Aguirre, que podrían derivar en la pérdida del derecho de uso otorgado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). El Informe de Orientación de Oficio N.° 007-2026 evidencia el mal estado del recinto.

Sin finalidad

De acuerdo con el informe, la responsabilidad principal recae en el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), en su condición de entidad beneficiaria de la afectación en uso. Bajo la gestión del gobernador Jorge Pérez, no se habría garantizado que el estadio sea utilizado exclusivamente para fines deportivos, tal como lo exige la normativa vigente.

El órgano de control advierte que la realización y autorización de actividades ajenas a este propósito, como conciertos, ferias y bailes, no solo desnaturaliza el uso del predio, sino que también ha generado un deterioro progresivo de su infraestructura, situación previamente alertada por el IPD.

El informe también identifica responsabilidades en la Oficina Regional de Administración, que autorizó el uso de la explanada del estadio para actividades por el aniversario de Chiclayo, pese a que previamente se había dispuesto suspender cualquier evento no deportivo.

Esta decisión resulta aún más cuestionable si se considera que el IPD había solicitado expresamente el cese de este tipo de actividades, advirtiendo incluso la posibilidad de extinguir la afectación en uso si se incumplía la finalidad del bien.

Responsable

En este escenario, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), encabezada por Janet Cubas, gestionó el uso del recinto para las celebraciones por el aniversario de la ciudad, que incluyen un evento artístico y musical.

Aunque la comuna cuestionó legalmente las condiciones impuestas por el Gobierno Regional, especialmente la exigencia de asumir responsabilidad absoluta mediante una declaración jurada, lo cierto es que la autorización se mantiene vigente y ha permitido la programación de actividades no deportivas en el recinto.

En ese contexto, el último domingo 19 de abril se realizó la actividad central por el 191° aniversario de Chiclayo en el Estadio Elías Aguirre, incluyendo espectáculos musicales y bailes, pese a las advertencias de la Contraloría y el IPD.

El informe también advierte un riesgo crítico en la ejecución del proyecto de inversión del complejo deportivo. Jorge Pérez solicitó en 2024 la afectación en uso del predio para desarrollar el proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio deportivo, el cual fue aprobado por el IPD en enero de 2025 con un plazo máximo de dos años para la presentación del expediente técnico.