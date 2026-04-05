Almendra Brunhela Torres León, representante del distrito de Ciudad Eten y estudiante de Educación Inicial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), fue elegida Señorita Provincia Chiclayo 2026 y liderará las actividades conmemorativas por el 191° Aniversario de Creación Política de Chiclayo.

La joven de 18 años destacó en el certamen por su combinación de belleza, carisma y conocimientos, asumiendo además el rol de embajadora cultural de la provincia.

Jóvenes de distintos distritos participaron en evento municipal.

Durante la ceremonia, Xiomara Sánchez Arias, de 17 años y representante de Santa Rosa, recibió el título de Señorita Elegancia, mientras que Bizully Dariley Ruiz Mejía, de 20 años y representante de Tumán, fue reconocida como Señorita Turismo.

Chiclayanos se congregaron a Paseo de las Musas para evento.

La coronación estuvo a cargo de las regidoras Giovana Sabarburu Torres, Miriam Huancas Guerrero y Rocío Idrogo Barboza, en un evento que congregó a diversas familias chiclayanas para celebrar la cultura y la participación de la mujer en la provincia.