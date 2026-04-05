Almendra Torres León (centro) ganó certamen por 191° Aniversario de Chiclayo.
Almendra Torres León (centro) ganó certamen por 191° Aniversario de Chiclayo.

Almendra Brunhela Torres León, representante del distrito de Ciudad Eten y estudiante de Educación Inicial en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), fue elegida Señorita Provincia Chiclayo 2026 y liderará las actividades conmemorativas por el 191° Aniversario de Creación Política de .

La joven de 18 años destacó en el certamen por su combinación de belleza, carisma y conocimientos, asumiendo además el rol de embajadora cultural de la provincia.

Jóvenes de distintos distritos participaron en evento municipal.
Jóvenes de distintos distritos participaron en evento municipal.

Durante la ceremonia, Xiomara Sánchez Arias, de 17 años y representante de Santa Rosa, recibió el título de Señorita Elegancia, mientras que Bizully Dariley Ruiz Mejía, de 20 años y representante de Tumán, fue reconocida como Señorita Turismo.

Chiclayanos se congregaron a Paseo de las Musas para evento.
Chiclayanos se congregaron a Paseo de las Musas para evento.

La coronación estuvo a cargo de las regidoras Giovana Sabarburu Torres, Miriam Huancas Guerrero y Rocío Idrogo Barboza, en un evento que congregó a diversas familias chiclayanas para celebrar la cultura y la participación de la mujer en la provincia.

Jóvenes participaron en evento por aniversario de Chiclayo.
Jóvenes participaron en evento por aniversario de Chiclayo.

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