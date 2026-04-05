Una tarde de paseo familiar terminó en tragedia en el distrito de Pátapo, región Lambayeque, luego de que un enjambre de abejas atacara a un grupo de personas en el cerro ubicado en el sector La Rápida, a la altura del centro poblado Pósope Alto.

El hecho dejó una persona fallecida y cinco heridas, generando conmoción entre los pobladores de la zona.

Según informó Andina, la víctima mortal fue identificada como Jorge Vásquez Castro, de 45 años, quien perdió la vida tras caer por una pendiente rocosa mientras intentaba escapar del ataque de las abejas.

Víctima cayó por una ladera al intentar huir

De acuerdo con información policial, la emergencia se produjo cuando una familia se dirigía hacia una zona cercana a antiguas ruinas del lugar.

En ese momento, los visitantes fueron sorprendidos por un enjambre de abejas, lo que provocó pánico entre los presentes.

Durante el intento por ponerse a salvo, al menos cuatro personas rodaron por la ladera del cerro, sufriendo diversas lesiones.

Horas después, las autoridades lograron recuperar el cuerpo sin vida de Vásquez Castro, cuyo fallecimiento causó consternación entre familiares y vecinos.

Rescate y atención médica a los heridos

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y pobladores de la zona acudieron rápidamente para auxiliar a las víctimas.

Equipos de rescate lograron poner a salvo a una mujer y dos jóvenes, quienes fueron trasladados de inmediato a un centro de salud cercano para recibir atención médica.

Los heridos permanecen en observación médica, mientras continúan las evaluaciones para determinar la gravedad de sus lesiones.

Autoridades piden precaución en zonas con presencia de abejas

Las autoridades exhortaron a la población a tomar medidas de prevención al visitar zonas agrestes, especialmente en áreas donde se ha reportado presencia de enjambres.

Indicaron que este tipo de incidentes puede agravarse cuando las personas ingresan a espacios naturales sin identificar posibles riesgos, como colmenas o nidos de abejas.

El caso continúa en evaluación por las autoridades correspondientes para determinar las condiciones en las que ocurrió el ataque.