En la región Lambayeque, la Contraloría advirtió que el proyecto denominado “Servicio de comercialización del mercado de abastos del distrito de Reque”, valorizado en más de 11 millones de soles, debió culminar hace dos meses.

Precisó que la obra debió culminar el 15 de febrero de 2026; sin embargo, el avance ejecutado acumulado asciende a S/ 9 557 440 (80,58 %), mientras que el programado para esa fecha alcanza los S/ 11 861 139 (100 %), por lo que se encuentra atrasada.

Detalles

Entre los trabajos que no formaban parte de las prestaciones adicionales aprobadas y se encuentran pendientes de ejecución figuran: la instalación de cámaras de video y central de alarma contra incendios.

Asimismo, señalización y rutas de evacuación, extintores, equipamiento de comunicaciones e instalación de ventanas; además de la ejecución de partidas como puertas de fierro, parasoles y pintura.

Una de las principales causas del retraso es la demora en los trámites ante la Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte (ENSA) respecto a la factibilidad eléctrica y el punto de diseño del servicio. El expediente técnico para la instalación de media tensión fue presentado a ENSA el 22 de noviembre de 2025, pero la empresa remitió el punto de diseño recién 102 días después.

Luego, el contratista volvió a remitir el expediente para su revisión en marzo de 2026, trámite que, al momento de la inspección por parte de la Contraloría, aún se encontraba en proceso.

También se identificó demoras en la autorización de adicionales de obra, uno de ellos el N.° 2, cuya aprobación dependía de la citada factibilidad eléctrica.

Por ello, el expediente técnico no se presentó a tiempo, lo que postergó la ejecución de aproximadamente 25 partidas relacionadas a las instalaciones eléctricas.