Una inversión superior a S/ 11,4 millones destinada a fortalecer la cadena productiva del cuy en Lambayeque enfrenta serias deficiencias en su ejecución, según evidencian inspecciones técnicas realizadas en asociaciones beneficiarias del proyecto ejecutado por la Gerencia Regional de Agricultura.

En mal estado

Durante visitas efectuadas por el Órgano de Control Interno (OCI) en marzo de 2026, se detectó que cuatro de seis asociaciones inspeccionadas presentaban observaciones, lo que revela que una parte significativa de los beneficiarios no está utilizando los equipos entregados.

En la Asociación El Rosario del distrito de Monsefú, la maquinaria permanece paralizada por problemas básicos como deficiencias en el cableado y baja tensión eléctrica, lo que impide su funcionamiento desde febrero de 2026.

Además, los equipos presentan signos de deterioro, como acumulación de polvo y oxidación, asociados a su inactividad y almacenamiento inadecuado dentro del galpón.

En la Asociación Aprogadeco del distrito de Reque, los equipos no son utilizados debido a su complejidad operativa y al esfuerzo físico que demandan. La organización, integrada mayoritariamente por mujeres, enfrenta dificultades para operar maquinaria que no fue diseñada considerando sus características.

A ello se suma que no se brindó capacitación para su manejo y que, pese a contar con electricidad en la zona, se optó por equipos con motor gasolinero, evidenciando una inadecuada selección tecnológica.

En la Asociación San Carlos del distrito de San José, la falla es aún más elemental: los equipos no se utilizan desde su entrega porque el galpón no cuenta con conexión eléctrica. Desde abril de 2024, los beneficiarios continúan realizando la preparación de alimentos de forma manual. A pesar de ello, no se ha implementado infraestructura básica ni se ha brindado capacitación, lo que refleja una brecha entre la planificación del proyecto y las condiciones reales del entorno.

En la Asociación Bosques Secos La Tranca, la maquinaria se encuentra inoperativa desde enero de 2026 por el endurecimiento del engranaje, una falla mecánica que no ha sido atendida. Los beneficiarios señalaron a la entidad e control que no han recibido capacitación en mantenimiento ni reparación desde la instalación del equipo, lo que impide resolver problemas técnicos básicos y prolonga la paralización de los activos.

En todos los casos analizados, se constató que el supervisor del proyecto realizó visitas a las asociaciones; sin embargo, no registró en los cuadernos de ocurrencias el estado de operatividad de las máquinas ni las incidencias detectadas, según el Informe N.° 006-2026.

Al cierre de edición, el gerente de Agricultura de Lambayeque, Estuardo Díaz Alvarado, ya había sido notificado sobre estas observaciones.