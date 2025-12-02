Un informe de la Contraloría General advirtió serias deficiencias en el Concurso Público de Méritos N.° 03-2025 del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), destinado a cubrir 126 plazas para el componente Trasvase.

El Informe de Orientación de Oficio N.° 034-2025 señala que las bases del proceso presentan inconsistencias que podrían comprometer la meritocracia, la transparencia y la idoneidad del personal a contratar.

Vicios en proceso

Entre las principales observaciones, la Contraloría concluyó que las bases del concurso no incluían la etapa de evaluación de conocimientos, pese a ser obligatoria para verificar las competencias técnicas mínimas de los postulantes. Esto, según el informe, pone en riesgo la meritocracia y abre la posibilidad de seleccionar personal sin capacidades adecuadas.

El órgano de control también alertó sobre perfiles de puesto con serias inconsistencias, falta de coherencia y requisitos que no corresponden a las funciones del cargo. Se identificaron problemas como duplicidad en requisitos académicos, exigencias que no guardan relación con las tareas a desempeñar, condiciones excesivas o ambiguas, y falta de correspondencia entre funciones y requisitos técnicos.

Estas deficiencias, afirmó la Contraloría, pueden limitar injustificadamente la participación de postulantes, afectar la objetividad del proceso y poner en riesgo la selección de personal idóneo. Otro punto crítico es que el PEOT convocó por separado plazas con perfiles idénticos, en lugar de agruparlas.

El informe también indica que la Gerencia General aprobó las bases pese a que documentos internos, incluidos informes legales y administrativos, advertían problemas de pertinencia y coherencia en los perfiles.

Respuesta de entidad

Consultado por Correo, el PEOT informó que el proceso fue suspendido temporalmente para evaluar cada una de las observaciones formuladas por la Contraloría. La institución aseguró que el concurso será retomado esta misma semana, una vez culminadas las adecuaciones.

Entre los ajustes en marcha, el PEOT precisó que se está incorporando la evaluación de conocimientos y revisando los perfiles de puesto, tras detectarse incoherencias y requisitos que no se ajustaban a las funciones reales de los cargos.