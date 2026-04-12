A poco de haber iniciado las clases, el Ministerio de Educación (Minedu) registra 33 casos de violencia escolar en el ámbito de Lambayeque, en lo que va de este año.

El portal SíseVe detalla 12 hechos de violencia física, 16 de violencia psicológica y 5 corresponden a agresiones sexuales, lo que resulta preocupante, pues el retorno a las aulas tiene poco más de un mes. Asimismo, que en 18 casos la violencia o maltrato fue ejercida por estudiantes; mientras que en los 15 restantes los denunciados son docentes o personal auxiliar.

De acuerdo al tipo de escuela, el registro indica que 17 casos provienen de instituciones públicas y 16 de instituciones privadas.

Cifras que alarman

Sobre dónde se concentra el mayor número de denuncias, es la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo la que concentra el 90% de incidentes.

Las autoridades escolares comunicaron 12 agresiones físicas, 14 psicológicas y 4 de tipo sexual.

En cuanto a docentes y auxiliares denunciados, la UGEL Chiclayo deberá proceder en 13 casos.

En la UGEL Ferreñafe, el panorama aún es distinto, ya que solo se conoce de dos casos de violencia psicológica donde están involucrados un estudiante y un profesor como supuestos responsables. La UGEL Lambayeque informó sobre un hecho de violencia sexual, y el atacante sería parte de plana docente.

Durante el 2025, SíseVe registró 124 hechos de violencia en las instituciones públicas, y en el 2024, fueron 134.

De manera oficial, la Gerencia Regional de Educación (GRED) de Lambayeque ha indicado que, de manera sostenida, viene ocurriendo una disminución, gracias al trabajo de orientación de los especialistas; sin embargo, los directores de algunos planteles advirtieron que los procedimientos de la GRED pueden ser engorrosos y eso ocasionar que ciertas denuncias no vean la luz.