Entre enero y el 24 de noviembre de 2025, el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SíseVe) registró 542 casos de violencia escolar en la jurisdicción de la UGEL Chiclayo, cifra que supera los 508 casos reportados en 2024. De los incidentes documentados este año, 401 corresponden a violencia entre estudiantes y 141 a agresiones cometidas por personal educativo contra escolares.

Incidencia de casos

La violencia entre escolares incluye 222 casos de violencia física, 129 de violencia psicológica y 50 de violencia sexual. En cuanto a los hechos que involucran a docentes o trabajadores de las instituciones educativas, se reportaron 111 casos de violencia psicológica, 23 de violencia sexual y 17 de violencia física.

De los 542 casos registrados, 247 ocurrieron en colegios privados y 295 en instituciones públicas. Sobre la responsabilidad de quienes dirigen los centros educativos, Carlos Yampufé Requejo, director de Gestión Pedagógica de la UGEL Chiclayo, explicó a Correo: “El director es el representante legal del colegio y le indicamos que, cuando se toma conocimiento de un caso de violencia, tiene un plazo de 24 horas para reportar el hecho. Hemos tenido dos casos de directores que no querían reportar, pero se tomó acciones inmediatas”.

Los distritos con mayor número de reportes son Chiclayo (246), José Leonardo Ortiz (69), Pimentel (61) y La Victoria (53). En zonas más pequeñas como Tumán o Chongoyape los registros no superan los diez casos.

Según Yampufé, “desde UGEL Chiclayo, hay un equipo itinerante de convivencia escolar que busca la atención de los casos reportados en la plataforma SíseVe y busca prevenir situaciones de violencia. Hay especialistas que monitorean los reportes de violencia escolar y orientan a los comités encargados, directivos y otros del colegio para que informen de las actividades que se imponen ante determinados casos de violencia. Se cierra el caso cuando ya se superó el caso de violencia y se verifica que ya no está sucediendo”.

Yampufé indicó que cualquier persona puede realizar un reporte en SíseVe: padres, estudiantes, profesores, directores o terceros. Además, remarcó que la gran mayoría de casos vienen desde el hogar, violencia entre estudiantes, que provienen de la falta de formación de valores.

“La casa es la primera escuela, pero esto no excluye que se denuncie cualquier forma de violencia”, dijo. .