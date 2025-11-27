Las tragedias viales no dan tregua en Lambayeque. Un nuevo accidente de tránsito volvió a cobrar una vida, mientras que la Policía confirmó la identidad de las dos víctimas del choque registrado en Pacora la noche del domingo: una pareja cuyos hijos ahora quedan en la orfandad. Su pequeño de 4 años continúa luchando por su vida.

Muere trabajador al intentar cruzar

El accidente más reciente ocurrió ayer a las 8:30 de la mañana, cuando Óscar Isaías Cercado Hoyos, de 36 años, fue embestido por un camión de placa M6O-722 conducido por Obed Levit Paredes Asto (30).

De acuerdo con la Policía, Cercado intentaba cruzar la Panamericana Norte a la altura del puente Ucupe, en el distrito de Lagunas–Mocupe, cuando la pesada unidad lo golpeó violentamente con uno de sus espejos laterales. El impacto le provocó un traumatismo cráneo facial severo y la muerte instantánea.

Transportistas alertaron a la comisaría de Mocupe. Los agentes confirmaron que la víctima ya había fallecido. Cercado Hoyos deja en la orfandad a una hija menor y había viajado desde Bambamarca (Cajamarca) para asistir a una misa familiar. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Chiclayo.

El conductor del camión quedó detenido por el presunto delito de homicidio culposo.

Pareja muere en choque frontal y su hijo queda grave

En tanto, la Policía identificó a las víctimas del accidente ocurrido la noche del domingo en Pacora. Se trata de la pareja conformada por Jorge Bances Chumán (39) y María Alejandra del Carmen Llontop Rodríguez (33), quienes fallecieron de forma instantánea al chocar el auto en el que viajaban (M3Y-153) contra un tráiler de placa TBV-982 en la Antigua Panamericana Norte.

El impacto fue tan violento que ambos quedaron atrapados entre los fierros retorcidos. Su hijo de 4 años, que viajaba en la parte posterior, resultó gravemente herido y permanece en estado crítico en el Hospital Regional de Lambayeque.

Según las primeras diligencias, la pareja había estado en el centro recreativo Las Pirkas, en Jayanca, antes del accidente. La Policía presume que Bances, quien conducía, habría intentado adelantar a otro vehículo y terminó impactando frontalmente contra el tráiler.

Los fallecidos trabajaban en la empresa ferretera “Dino”. Bances deja otros dos hijos de una relación anterior.

Ambos cuerpos fueron rescatados por los bomberos y trasladados a la morgue, donde familiares protagonizaron escenas de profundo dolor. Los restos del ingeniero de sistemas Jorge Bances fueron llevados al sector Valle Hermoso de La Victoria, mientras los de María Alejandra Llontop fueron trasladados a Ferreñafe para el velatorio.

Una familiar rompió en llanto al despedirla:

“Alejandra, hija, te vas con mi corazón. Fuiste la vida de mi hijo. No te olvidaré… déjame a mi nieto”, dijo entre sollozos la madre de Jorge Bances.