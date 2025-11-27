En una serie de operativos ejecutados para contrarrestar hechos delictivos, la Policía de diferentes puntos de la región Lambayeque capturó a tres presuntos delincuentes involucrados en distintos ilícitos. Uno de ellos, identificado como Marcos Dario Enríquez Delgado (36), fue detenido la noche del último sábado en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Extorsión por “Gota a Gota”

De acuerdo con la información policial, agentes de la comisaría La Nueva Despensa fueron alertados sobre una presunta extorsión y coacción hacia un ciudadano, a quien habrían amenazado de muerte para obligarlo a pagar un préstamo “Gota a Gota”, pese a que ya lo habría cancelado.

Los agentes acudieron al punto señalado y detuvieron a Enríquez Delgado. Durante el registro personal, se le encontraron 149 tarjetas de propaganda “Mejocredi”, un celular, S/ 101 y una motocicleta de placa 9102-PK.

Caída de “Brunella” en Pueblo Nuevo

Ese mismo día, por la tarde, en un inmueble ubicado en la calle Miguel Pasco N.° 456 del distrito de Pueblo Nuevo (Ferreñafe), la PNP capturó a Juan Gabriel Manayay Quevedo (23), conocido como “Brunella”, investigado por tráfico ilícito de drogas.

En la intervención se halló medio kilo y 20 bolsitas de marihuana, además de 40 gramos y 233 “ketes” de PBC. También se incautaron un vehículo motorizado, una balanza digital y otros implementos.

Menores integraban la banda “Los Cogoteros del Norte”

Ayer, a las 2 p. m., dos adolescentes sindicados de integrar la banda criminal “Los Cogoteros del Norte” fueron detenidos en Chiclayo. Se trata de los menores E.D.C.C. (17) y L.F.G.T. (15), acusados de asaltar y robar las pertenencias de Junior Chumacero y Dayron García (18).

Ambos fueron trasladados por el Escuadrón de Emergencia a la Unidad de Flagrancia, donde serán procesados por la infracción penal de robo agravado.