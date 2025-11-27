Cientos de vecinos del distrito de San José (Lambayeque) se encuentran en pie de lucha para contar con un adecuado servicio de agua potable. Estos ciudadanos buscan que el Congreso y el Ejecutivo aprueben la transferencia de un presupuesto que permita la realización del proyecto “Ampliación y Mejoramiento Integral de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”, pues llevan casi 40 años soportando cortes en el servicio y aniegos que son perjudiciales para la salud.

El último fin de semana, los moradores expresaron su descontento en una movilización por las principales calles de dicha localidad, debido a que el municipio no ha obtenido respuesta del Gobierno central sobre el pedido de financiamiento, pese a los requerimientos enviados al Ministerio de Vivienda y a la Comisión de Presupuesto del Legislativo.

Un riesgo latente

Mediante el Oficio N.° 1141-2025, de fecha 20 de noviembre y dirigido al congresista Alejandro Soto, la alcaldesa Shirley Castañeda reiteró su solicitud de priorización y asignación de recursos. De acuerdo al documento, se requieren S/ 82 millones 108 mil 943 para financiar los trabajos, la ejecución y supervisión del proyecto, así como la culminación y supervisión del saldo de obra.

Asimismo, se indicó que, el pasado 9 de octubre, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) derivó el Informe Técnico N.° 133-2025, donde concluye que el agua distribuida en San José no cumple con las garantías microbiológicas mínimas exigidas por el Decreto Supremo N.° 031-2010-SA del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano. Esto significa que el agua que reciben los sanjosefinos contiene una carga de bacterias que supera el límite básico permisible.

Emergencia

Ante tan difícil contexto, el Gobierno Regional de Lambayeque pidió al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) que se declare el estado de emergencia por peligro inminente ante el colapso del sistema de alcantarillado de San José. La Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional, Civil y Seguridad Ciudadana del GORE Lambayeque también realizó una evaluación, tras la cual determinó que el distrito presenta un nivel de Riesgo Muy Alto ante el peligro inminente de colapso generalizado del sistema de alcantarillado.

Esta situación ya viene afectando la salud pública, la infraestructura urbana, el ambiente y la seguridad de la población. El riesgo se sustenta en la antigüedad y deterioro estructural de las tuberías —con múltiples tramos colapsados—, los constantes afloramientos de aguas residuales en zonas urbanas, la afectación directa a establecimientos de salud, viviendas, vías y servicios básicos. Asimismo, el problema se agrava por la insuficiente capacidad operativa, técnica y financiera del gobierno local y regional para atender esta problemática.

También se solicitó a INDECI considerar la posibilidad de agravamiento durante la próxima temporada de lluvias y ante condiciones climáticas adversas. En esta petición se adjuntó un informe técnico de estimación de riesgo, así como los documentos sectoriales de salud, saneamiento y de Epsel.