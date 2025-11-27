La Comisión de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia recomendó al pleno disponer la apertura de una investigación preliminar que se centra en el nombramiento de Delia Espinoza Valenzuela como fiscal suprema por la anterior JNJ. Las razones de esa sospecha se incrementan con el presunto incremento patrimonial no justificado y un supuesto plagio o duplicidad en dos tesis académicas presentadas el mismo año, que también serían parte de la pesquisa .

Esos hechos significarían que no estaba facultada a ser elegida fiscal suprema.

Hay indicios de que, no habiendo obtenido plaza para fiscal suprema en un concurso público, fue incluida en el Registro de Candidatos en Reserva el 22 de junio de 2022.

Sin embargo, seis días después (28 de junio de 2022) fue nombrada fiscal suprema a pesar de no haber ganado el concurso, según el informe N° 60-2025- MTCV-JNJ firmado por la presidenta de la Comisión de Procedimientos Disciplinarios, María Teresa Cabrera Vega.

El documento ha sido elevado al despacho del magistrado Gino Tomas Ríos Patio, presidente de la JNJ.

HECHOS

Según el informe, Delia Espinoza reconoce que, en efecto, ha tenido un incremento patrimonial traducido en inmuebles adquiridos, por ejemplo, una casa en Lima, otra en Áncash, dos departamentos de 22 y 23 m2 en Lima, que acaba de pagar.

Afirma que todo ello es producto de ahorros durante la pandemia.

El informe precisa que “la explicación brindada no resultaría suficiente ni consistente frente a la magnitud del incremento observado”.

En cuanto al posible plagio, se sabe que Espinoza presentó el mismo año una tesis en la Universidad César Vallejo y otra en la Universidad San Martín de Porres.

La comisión disciplinaria de la JNJ cree que este hecho “requiere verificación para determinar si existe duplicidad de contenido, autoplagio, plagio académico o cualquier otra forma de infracción a la integridad académica”.