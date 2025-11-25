La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) inició un nuevo proceso para adquirir 344 tarjetas electrónicas de vales de consumo, en el marco de la Licitación Abreviada N.° 12-2025-MPCH/OC, derivada de la fallida Licitación N.° 04-2025. El proceso genera cuestionamientos internos debido a reclamos sindicales y a la falta de claridad sobre el manejo de beneficios para los trabajadores.

Controversia en proceso

Según las especificaciones técnicas, la gestión de Janet Cubas busca adquirir vales de consumo electrónicos cuyo valor superará el millón de soles, de acuerdo al Informe N.° 001750-2025-MPCH/GRRHH-AC. Estos vales corresponden al Bono Alimenticio 2025 destinado a los trabajadores afiliados al Sindicato Provincial de Trabajadores Municipales de Chiclayo (Siptramun), el cual se entregará en dos armadas: 60% en abril y 40% en octubre.

Manuel Farroñán, exsecretario del Sindicato de Obreros, señaló a Correo que existe “falta de equidad en el reconocimiento de beneficios entre obreros y empleados”. Recordó que, bajo la gestión del exalcalde Marco Gasco, quedó pactado un incremento de S/ 120 mensuales para los obreros en el 2023, monto que, según afirma, la actual administración si ha cumplido, pero hay una agenda pendiente para los obreros.

“Aquí hay bonos de vestimenta, bonos de alimentos y otros beneficios que se entregan solo a los empleados, mientras para los obreros hay varios pactos pendientes. No hay una equidad real”, cuestionó.

Otro dirigente sindical, identificado como Fernando Irureta, sostuvo a este medio que la comuna mantiene un discurso público de austeridad que no se condice con los gastos dirigidos a personal administrativo.

“Nos dicen que no hay plata, que todo está ajustado, pero sí hay presupuesto para vales, bonos y beneficios para el personal de escritorio. ¿Esa es la austeridad que predican? Estos son gastos corrientes disfrazados, y mientras tanto los obreros seguimos marginados”, afirmó.

Antecedentes

Este proceso se da solo meses después de que, en junio de 2025, Correo informara que la MPCh adjudicó a Pluxee Perú S.A.C. la buena pro de la Licitación Pública N.° 02-2025-MPCH/CS para la “Adquisición de Vales de Consumo (tarjetas electrónicas) para los trabajadores municipales afiliados al Siptramun, correspondiente al ejercicio fiscal 2023”. El monto adjudicado fue de S/ 1,184,473.99, y se adquirieron 376 tarjetas electrónicas.

Desde el Siptramun se informó que el gremio ha defendido históricamente este beneficio, argumentando que se trata de un derecho adquirido, vigente desde el acta final 2019 y ratificado en el Convenio Colectivo 2024–2025.