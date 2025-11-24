Pese al evidente deterioro de Chiclayo, con calles destruidas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) destinó casi S/ 60 mil al pago de dietas de sus regidores en octubre de 2025.

De acuerdo a la planilla oficial a la que accedió Correo, cada regidor cobró S/ 3,978 por cuatro sesiones, lo que elevó el gasto total a S/ 58,039, en un mes donde la comuna volvió a insistir en su “falta de recursos” para atender los problemas más urgentes.

El gasto ha generado malestar entre vecinos y comerciantes, quienes consideran que estos recursos podrían haberse destinado a mejorar el estado de las calles, el alumbrado público y otros servicios básicos que afectan diariamente a la población.

El presidente de la Federación de Pueblos Jóvenes de Lambayeque, Raúl Benites Acuña, cuestionó el rol pasivo del Concejo Municipal. “Los regidores deben ser más incisivos en su función fiscalizadora. Chiclayo presenta brechas de infraestructura”, remarcó.