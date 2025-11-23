La ligera lluvia ocurrida el martes 18 de noviembre en diversas zonas de Lambayeque provocaron aniegos en el Mercado Modelo de Chiclayo, especialmente en el cuadrante comprendido entre las calles Arica y Cuglievan, afectando a numerosos comerciantes debido al mal estado del techo y el colapso de los desagües.

Expuestos a una emergencia

Vendedores de frutas, verduras, golosinas, juguetes y quesos denunciaron la ausencia de un plan de contingencia por parte de la municipalidad. “El agua subió rápido y dañó parte de mi mercancía. Cada vez que llueve, esto se repite y nadie nos da soluciones”, señaló María Quispe, vendedora de frutas.

Mercado Modelo con aniegos cada vez que llueve.

José Huamán, propietario de un puesto de abarrotes, agregó: “Nos vemos obligados a cerrar mientras limpiamos, y no hay interés de la municipalidad ni de los dirigentes del sindicato en protegernos”. Una clienta habitual, Ana Torres, comentó: “Es imposible transitar por los pasadizos. Tememos por nuestra seguridad y la de nuestros hijos, mientras nadie se preocupa por nosotros”.

Además, varios puestos cuentan con techado de calamina, un material que no garantiza protección suficiente contra la lluvia intensa. Los vendedores esperan una reunión con los dirigentes del sindicato para definir acciones concretas ante futuras emergencias.