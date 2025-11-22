El Poder Judicial sentenció a 21 años y 8 meses de prisión al expolicía Segundo Exequiel Silva Bermeo y a Heli Eduardo Barrantes Ortiz por el delito de homicidio calificado con alevosía y por lucro, en agravio de Víctor Hugo Bravo López. Asimismo, Juan Alberto Barrantes Ortiz fue condenado a 15 años, 5 meses y 5 días tras acogerse a la conclusión anticipada.

Hechos investigados

La fiscal Leni Pilar Díaz Dávila, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque, acreditó que los tres imputados planificaron el crimen para evitar pagar una deuda de S/ 113,000 que mantenían con la víctima. Según la investigación, Bravo López había invertido una fuerte suma de dinero en una falsa operación financiera vinculada a la empresa Transportes y Maquinaria Juanli E.I.R.L., manejada por los acusados.

El 9 de septiembre de 2024, los procesados citaron a Bravo López bajo el pretexto de formalizar el pago pendiente. Tras engañarlo, lo condujeron hasta una zona desértica en Mórrope, donde Silva Bermeo —quien tenía antecedentes policiales— le disparó varias veces, provocándole la muerte. Luego, los implicados se dispersaron y cambiaron de vehículos para no levantar sospechas.

La desaparición fue denunciada dos días después, y el 12 de septiembre el cuerpo fue hallado con seis impactos de bala.

Las pruebas reunidas, entre ellas peritajes forenses, cámaras de seguridad y registros de llamadas, permitieron demostrar la premeditación del asesinato, su móvil económico y la ejecución con alevosía que dejó a la víctima en total indefensión.