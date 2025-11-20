El doble asesinato de Rosalía Isique Cabrera (79) y su hija Celia Guevara Isique (50), ocurrido en el centro poblado Saltur, en la provincia de Chiclayo, reveló un nuevo elemento que agrava la tragedia. Durante la audiencia de prisión preventiva realizada ayer, lunes 17 de noviembre, la Fiscalía mostró que el asesino confeso, Arnold Segura Guevara, convivía con ambas víctimas pese a tener dos medidas de protección vigentes por agresiones previas. Las dos mujeres ya lo habían denunciado.

Antecedentes

Según la carpeta fiscal n.º 2341-2025, en enero de 2025 el Juzgado de Familia dictó la primera medida de protección a favor de Celia María Guevara Isique, madre del imputado. Esta incluía impedimento de acercamiento, prohibición de comunicación, tratamiento de reeducación para el agresor y atención psicológica para la víctima. La notificación fue registrada fotográficamente.

La segunda medida fue emitida en junio y protegía a Rosalía Isique Cabrera, abuela del agresor. La disposición también prohibía el acercamiento, impedía que el investigado retirara pertenencias del domicilio y le prohibía tocar o vender bienes de la víctima, una conducta que ya había sido reportada en antecedentes policiales. Su notificación también quedó documentada.

Pese a estas restricciones, Segura Guevara, de 24 años, seguía viviendo en la misma casa.

El ataque

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el crimen del 15 de noviembre ocurrió luego de una discusión originada porque el agresor exigía dinero para comprar droga.

Las dos mujeres fueron atacadas con un machete. Una murió dentro de la vivienda y la otra falleció horas después en un hospital.

Un tercer familiar, Román Gabriel Isique, también fue herido durante el ataque, pero logró escapar y alertar a la Policía.