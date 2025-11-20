Un joven padre de familia, con un futuro por delante, fue asesinado a sangre fría por un familiar suyo. El crimen se registró el último domingo, pasadas las 10 de la noche, cuando Emanuel Anthony Castillo Paredes, de 25 años, se encontraba en su vivienda ubicada en el sector Medianía del asentamiento humano 25 de Febrero, en el distrito de Mórrope, en la región Lambayeque.

Tragedia familiar

De acuerdo con información policial, hasta la vivienda llegó su primo lejano, Gelmer Chero Santisteban (21). Tras reclamarle por algunos asuntos, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza, dejándolo gravemente herido.

Los familiares, al escuchar el disparo, corrieron a auxiliarlo y lo trasladaron al centro de salud, pero llegó sin vida.

En medio de la indignación, otros parientes de la víctima lograron retener al autor del crimen y lo golpearon antes de la llegada de la Policía, que finalmente detuvo a Chero Santisteban y lo trasladó a la comisaría de Mórrope por homicidio.

El testimonio de la pareja

“Exijo justicia para mi pareja, porque me está dejando sola con mi hija. Él no hizo nada. El hombre vino y directo le disparó. No sé si estaba borracho. Le disparó cuando estaba en la puerta de la casa. Espero que esto no quede impune”, declaró Manuela Huancas Vidaurre, pareja del fallecido.

Una disputa previa

La tragedia habría comenzado minutos antes, cuando Chero Santisteban llegó al inmueble y comenzó a golpear violentamente la puerta. Nery Castillo Chero, padre del occiso, salió a increparlo y terminó reprendiéndolo con una correa, lo que hizo que el joven huyera.

Molesto, Chero Santisteban regresó a su casa y contó a su padre que su tío lo había agredido.

“Llegó el padre del asesino con un policía asegurando que su hijo estaba grave en el hospital por la supuesta agresión. Aunque era mentira, el policía llevó detenido a Nery Castillo y también a su esposa, dejando solos a sus hijos. Mientras ellos estaban en la comisaría, el supuesto herido apareció en la casa de mi sobrino: primero intentó disparar a otro familiar, pero el arma se trabó. Luego apuntó a Anthony Castillo y lo mató”, contó Paula Díaz, tía de la víctima.

Clamor por justicia

La familia exige la máxima pena para el responsable, quien acabó con la vida de Castillo Paredes, estudiante del cuarto ciclo de enfermería y con aspiraciones de convertirse en un gran profesional.

El joven, segundo de cuatro hermanos, deja en la orfandad a su pareja y a una niña de cinco años.