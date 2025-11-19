Un grupo de taxistas cansado de los constantes robos intentó hacer justicia por mano propia, tras la indignación por el despojo de sus vehículos, en la ciudad de Chiclayo.

El hecho ocurrió ayer en la madrugada, cuando una pareja solicitó los servicios de un transportista de la empresa “Radio Taxi” desde Chiclayo hacia el distrito de José Leonardo Ortiz. Al llegar al pueblo joven San Lorenzo, el hombre y la mujer asaltaron al conductor.

Atrapan a los presuntos delincuentes

Según la información policial, los sospechosos, que simulaban ser esposos, encañonaron y golpearon al taxista, obligándolo a descender, mientras ellos se colocaron al volante del vehículo con placa M2U-533.

Al percatarse de lo ocurrido, otro taxista de la misma empresa salió en persecución, coordinando con sus compañeros para cercar a los presuntos rateros en la intersección de las calles Las Palmeras y San Pedro.

En medio del enfrentamiento, los taxistas bajaron a los sospechosos del auto y golpearon al hombre, mientras retenían a la mujer. Minutos después, llegó personal del serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, evitando que fueran linchados.

Los acusados fueron identificados como Anthony Falla Toledo (28) y Emily Luna Laulate (25), y fueron conducidos a la comisaría del Norte, ya que el servicio solicitado correspondía a esa jurisdicción.

Actualmente permanecen detenidos mientras se investigan los hechos por el delito de robo agravado frustrado. Un representante del Ministerio Público definirá su situación legal.