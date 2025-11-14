El Poder Judicial condenó a tres años y cuatro meses de prisión a Wilmer Silva Z., por el delito de cohecho activo genérico, tras intentar sobornar a un agente de la Policía Nacional del Perú durante una intervención en el distrito de José Leonardo Ortiz.

Condena contra sujeto

La sentencia fue dictada por el Tercer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, luego de un proceso inmediato por flagrancia, en el que el magistrado Daniel Gerardo Flores Aguinaga presentó pruebas suficientes para acreditar que el 13 de noviembre de 2025, a la 01:30 a.m., Silva Z. intentó sobornar al alférez PNP Leonardo Anampa H. durante un control rutinario.

El acusado, a pesar de conocer que su esposa, Lily C. G., había sido detenida por presunto estado de ebriedad, ofreció dinero al oficial y le pidió “apoyo” para evitar que ella fuera trasladada a la comisaría.

La sentencia también incluye una inhabilitación de diez meses para ejercer funciones públicas y el pago de una reparación civil de S/. 3,500.00 en favor del Estado.

Los detalles de la condena fueron comunicados por el Ministerio Público a través de su página de Facebook.