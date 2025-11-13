Mediante una tenaz persecución, dos presuntos delincuentes sindicados de integrar la banda criminal “Los Pezuñentos de Urrunaga” cayeron en manos de la Policía, en la región Lambayeque.

El accionar delictivo se registró la tarde del último lunes, cuando el personal del serenazgo de la municipalidad de José Leonardo Ortiz realizaba patrullajes de rutina y se percató que unos hampones asaltaban al paso a transeúntes.

Vieron cómo despojaban de sus celulares a las víctimas, amenazándolas con armas de fuego, en la intersección de las avenidas Balta con Chiclayo, del populoso distrito leonardino.

Persecución y captura

Es así que los serenos fueron tras los bandidos, quienes trataron de escapar a bordo de una mototaxi sin placa de rodaje.Los facinerosos, pese a las señales audibles y visibles de detenerse, hicieron caso omiso y continuaron en fuga por diversas calles de la localidad.

Finalmente, el vehículo motorizado fue alcanzado en el parque Mi Perú, de la urbanización Atusparia, siendo reducidos sus ocupantes, colocados boca abajo en el suelo. Luego los enmarrocaron e identificaron como Edgar Eduardo Benavides Rojas (19) y el adolescente de iniciales M.J.L.T. (15).

Intervención policial

Hasta el lugar llegaron en apoyo los agentes de la comisaría de Campodónico, quienes procedieron a hacerles el registro personal a los sospechosos, encontrando en poder de uno de ellos un revólver y dos equipos móviles que minutos antes habían robado a dos ciudadanos de a pie.

Rápidamente, los condujeron hasta la delegación mencionada, donde actualmente son investigados por los delitos contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, así como contra la seguridad pública, peligro común y tenencia ilegal de armas de fuego.