Un nuevo accidente de tránsito ha incrementado las estadísticas de fallecidos en la región Lambayeque, dejando una víctima fatal en Chiclayo. El lamentable suceso ocurrió cerca de las 6 de la tarde del último domingo, cuando Jorge Martín Quiñones Bustamante, de 37 años, conducía su mototaxi (placa MB-2994) por la avenida Juan Tomis Stack.

Choque fatal con miniván conducida por hombre ebrio

Según la información proporcionada por la Policía Nacional, en la intersección con la calle Huamán Poma Ayala, el mototaxista fue impactado violentamente por una miniván (matrícula M6H-517), cuyo conductor, Jimmy Luna Moreyra (50), se encontraba aparentemente en estado de ebriedad.

El choque fue tan brutal que Quiñones Bustamante salió disparado de su mototaxi y cayó de cabeza sobre el pavimento, quedando gravemente herido. Al percatarse de la tragedia, transeúntes y otros conductores pidieron ayuda a la compañía de Bomberos, quienes llegaron rápidamente para prestar los primeros auxilios y trasladaron al herido al Hospital Regional de Lambayeque.

Fatal desenlace tras intentos de salvar su vida

A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizar al mototaxista, Jorge Martín Quiñones Bustamante no resistió las graves lesiones y, lamentablemente, falleció horas después en el hospital.

El accidente fue comunicado a la comisaría del Norte, quienes, tras verificar los hechos, solicitaron la presencia de un representante del Ministerio Público para que se realizara el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue para la necropsia correspondiente.

Conductor positivo en dosaje etílico

Como parte de la investigación, se le practicó el dosaje etílico al conductor de la miniván, Jimmy Luna Moreyra, obteniendo resultados positivos que confirmaron que el sujeto conducía bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.