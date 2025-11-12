Hasta el área de Robos de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chiclayo se presentó Susana L. R. (48), trabajadora administrativa de una clínica, quien denunció haber sido víctima del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

La denunciante aseguró que delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada en la cuadra 1 de la calle Cautivas, en la urbanización Remigio Silva de Chiclayo, y le sustrajeron joyas de oro de 18 kilates, entre ellas una pulsera, varios anillos, collares y otros objetos de valor que tenía guardados en una bolsa dentro de su ropero, en la habitación del segundo nivel.

Lau Risco precisó que las joyas robadas están valorizadas en S/16,000, monto que representa una pérdida considerable. El caso fue puesto en conocimiento de la Divincri Chiclayo, que ya inició las investigaciones para identificar a los responsables del hurto y recuperar los bienes sustraídos.