En Chiclayo, un hombre que acudió muy temprano el último lunes 7 de noviembre al hospital Las Mercedes en busca de ayuda para calmar sus dolencias, falleció sin poder recibir atención médica. Según testigos del suceso, el paciente ingresó al nosocomio por la puerta principal, ubicada en la avenida Luis Gonzales, pero tras caminar unos pocos pasos se desplomó.

Un testigo del incidente relató que el paciente llegó tambaleándose y con evidentes dificultades para respirar. Según Walter Silva Ramírez, vigilante de turno, él intentó ayudar al hombre, quien estaba morado y casi sin pulso. “Lo hice entrar, pero se desplomó donde está la banquita, quedó boca abajo. El señor Silva, que estaba de servicio, se acercó, vio que ya no tenía pulso, lo hemos volteado, le hemos hecho RCP, pero no respondió“, explicó Silva.

Fiscalía verifica causa de muerte

Tras conocerse el hecho, la fiscal Karina Torres Sánchez se dirigió al hospital para investigar si el deceso se produjo por falta de atención médica. “El paciente es Rafael Castro Ramírez, de aproximadamente 40 años. Pertenecía a la comunidad campesina Santo Domingo de Olmos. Llegó alrededor de las 6:00 de la mañana alegando que se ahogaba. El vigilante lo ayudó a ingresar, pero finalmente quedó en el exterior. La muerte fue súbita y no se debió a falta de atención, ya que nunca llegó a las instalaciones internas del hospital", afirmó la fiscal.

Director del hospital responde

Por su parte, el director del hospital Las Mercedes, Plinio Muro Solano, explicó que, a la hora de llegada del paciente, los médicos solo se encontraban en el área de Emergencias. “El vigilante llamó al médico de turno, pero cuando llegó, ya no pudo hacer nada. El ingreso de Emergencia se realiza por la puerta Grau. A esa hora, aún no hay médicos en otras áreas, ya que todos están en Emergencias", detalló Muro.