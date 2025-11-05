En la madrugada del último sábado 1 de noviembre, la tensión en la urbanización Remigio Silva de Chiclayo estalló. Vecinos de la calle Rufino Echenique incendiaron un mototaxi, que según aseguraron, era utilizado por dos hombres dedicados al robo de celulares en la zona. El vehículo ardió frente a personas, alertadas por el bullicio y el estruendo del motor detenido.

Reacción vecinal

De acuerdo con testigos y un video registrado, los presuntos delincuentes intentaron asaltar a un transeúnte que regresaba a su vivienda. El intento falló: el vecindario reaccionó rápidamente.

Antes de que llegaran los agentes policiales, los sospechosos abandonaron el mototaxi y huyeron a pie entre las calles estrechas de la urbanización. Minutos después, el vehículo quedó totalmente consumido por las llamas.

“Estamos cansados. Aquí roban todas las noches, sobre todo en la esquina de Tomás Gutiérrez con Echenique. La policía casi no pasa y los ladrones hacen lo que quieren”, contó una vecina propietaria de una bodega. Otro morador añadió: “Esto se veía venir. La gente tiene miedo, pero también rabia. Ya no confiamos en que las autoridades hagan algo”.

Zona de alto riesgo

Remigio Silva es una zona densamente poblada, ubicada entre la avenida Zarumilla y el Mercado del Pueblo, con calles como Tomás Gutiérrez, Remigio Morales y Luis La Puerta, donde el tránsito de mototaxis y peatones es constante. El colegio Augusto Salazar Bondy y varios comercios menores generan movimiento diurno, pero en la noche las calles quedan semivacías y con escaso patrullaje.

La jurisdicción pertenece a la Comisaría del Norte, cuyos agentes acudieron tras el siniestro para sofocar las llamas y recoger testimonios. Fuentes policiales informaron que se ha abierto una investigación para identificar a los responsables del intento de asalto. Mientras tanto, se reforzará el patrullaje ante el evidente malestar vecinal.

Los pobladores denunciaron que los robos son constantes en toda la avenida Zarumilla, entre la avenida Belaúnde y la Vía de Evitamiento.