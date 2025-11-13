En menos de 24 horas, una nueva tragedia se registró en las pistas de Lambayeque, cobrando la vida de una persona y dejando a sus familiares en profundo dolor. El fatal accidente ocurrió el último martes a las 1:15 a.m. en el kilómetro 808 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Olmos.

Mototaxista pierde la vida

Breydi Eugenio Villalobos Rojas, de 37 años, conducía su mototaxi con placa 4586-4K, cuando otro vehículo invadió su carril y lo impactó frontalmente de manera violenta. El mototaxista cayó al pavimento, sufriendo heridas graves que le arrebataron la vida en el lugar del accidente. A pesar de la gravedad del impacto, el conductor responsable fugó rápidamente sin brindar ayuda.

Comunidad alerta a las autoridades

Tras el choque, transportistas y moradores de la zona dieron aviso inmediato a la Unidad de Protección de Carreteras. Al llegar al lugar, los agentes constataron que la víctima ya no presentaba signos vitales. La Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque, a través de la fiscal Carmen Romero Bracamonte, ordenó el levantamiento del cadáver para su necropsia.

Accidente adicional en la región

En otro incidente en la misma región, Karina Elizabeth Bellodas Gálvez, de 32 años, fue atropellada en la intersección de la Avenida Lora y la calle Grau. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Las Mercedes con diagnóstico de trauma abdominal, lesiones en vísceras huecas, contusión de columna dorso lumbar, pelvis, codo y muslo derecho. Actualmente se encuentra internada en estado grave.