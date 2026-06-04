El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció que realizará su cierre de campaña este jueves 4 de junio en la avenida La Peruanidad, en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María.

La actividad comenzará a las 4:00 de la tarde y contará con la participación de artistas musicales y dirigentes políticos que respaldan su candidatura.

Sánchez estará acompañado por sus candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, Analí Márquez y Brígida Curo, respectivamente, además de congresistas electos, autoridades partidarias y representantes de agrupaciones aliadas como Ahora Nación, Primero La Gente y la alianza Venceremos.

El cambio de sede se produjo luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima rechazara la solicitud para realizar el mitin en el Paseo de los Héroes Navales, en el Centro Histórico. La comuna argumentó que la zona tiene la condición de intangible y recordó que Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia.

En un comunicado, la Municipalidad exhortó a las organizaciones políticas a evitar actividades proselitistas en el Centro Histórico y a preservar el espacio reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La medida obligó a la agrupación política a reorganizar su actividad de cierre de campaña a pocos días de la segunda vuelta electoral.

Tras conocerse la decisión, Roberto Sánchez expresó su desacuerdo y sostuvo que las autoridades deben garantizar que todas las opciones políticas puedan dirigirse libremente a la ciudadanía, respetando el orden público y la normativa vigente. Asimismo, pidió igualdad de condiciones para los candidatos que participan en la contienda electoral.

El postulante también invocó al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, a revisar la medida, aunque señaló que prefiere considerar la negativa como una decisión administrativa adoptada por funcionarios municipales.

El mitin en Campo de Marte contará además con la participación de agrupaciones musicales como Dilbert Aguilar, Juaneco y Los Mojarras.