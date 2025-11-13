El suboficial Jack Edward Díaz Santa Cruz fue detenido el lunes 10 de noviembre en Chiclayo por agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, tras una orden de detención preliminar emitida por el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Díaz Santa Cruz está siendo investigado por tráfico de influencias agravado en dos casos relacionados con el acceso a la Escuela de Suboficiales de Chiclayo.

Según la investigación del fiscal Julio Pilco Goñas, el suboficial habría recibido entre 35.000 y 38.000 soles de un ciudadano identificado como E.H. y su hijo P.H., para “asegurar” el ingreso de este último a la mencionada escuela policial. No obstante, el joven fue eliminado del proceso de admisión, lo que llevó a los denunciantes a exigir la devolución del dinero. Díaz, presionado por los reclamos, admitió el cobro y se comprometió a devolver los fondos en cuotas, según constan los audios presentados como prueba.

Audios comprometedores

En las grabaciones de las conversaciones, el suboficial no solo reconoce el cobro recibido, sino que menciona a un supuesto comandante Villanueva y a un intermediario conocido como “el tío Aguilar”, revelando una posible red de corrupción dentro de la institución policial. Díaz también expresó su preocupación por las consecuencias legales de sus acciones, pero intentó minimizar su responsabilidad ante los involucrados.

Caso paralelo

Este no es el único caso que enfrenta Jack Díaz Santa Cruz. En paralelo, el suboficial es investigado por un segundo caso de tráfico de influencias relacionado con el ingreso de otro postulante a la Escuela de Suboficiales. En este caso, Díaz habría solicitado 4.000 soles a un ciudadano, E.N.C., para facilitar el acceso de su hijo a la escuela, quien también fue eliminado del proceso de admisión.

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque presentó pruebas, como mensajes de WhatsApp y fotografías de los roles de servicio policial del suboficial, y ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de prisión efectiva, además de 10 años de inhabilitación para Díaz.