En Lambayeque, el Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz programa para el 19 de enero de 2026, a las 10 de la mañana, la audiencia de control de requerimiento mixto de sobreseimiento y acusación en el proceso que involucra al alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, por presunto nombramiento ilegal de funcionarios.

Solicitud del Ministerio Público

El fiscal Martín Muñoz Basauri solicita al Poder Judicial 2 años y 6 meses de prisión para Requejo, por el presunto delito de nombramiento ilegal de cargo público en agravio del Estado.

La misma sanción es propuesta para los exfuncionarios:

Pedro Arturo Barboza Zelada , exgerente del Servicio de Administración Tributaria (SAT)

, exgerente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) César Patricio Miranda Mel, exgerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transportes

Detalles del caso

Según la Fiscalía, el alcalde Requejo habría designado al inicio de su gestión a funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos en el Manual de Organización y Funciones (MOF), careciendo de experiencia suficiente para asumir cargos públicos.