La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Lambayeque solicitó el último miércoles 12 de noviembre, la prisión preventiva por 36 meses contra los detenidos vinculados a la presunta organización criminal “Los Apretones de Cix”, al cumplirse el plazo de 15 días de detención preliminar dictado por el Poder Judicial.

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso involucra a 26 personas en total, presuntamente dedicadas a la comisión de delitos de organización criminal, robo agravado, hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

Caso y detenidos

Entre los detenidos figura Miguel Ángel de la Cruz Rojas, identificado como el presunto líder de la organización, junto a Juana Isabel Zanabria Córdova y otros integrantes.En los inmuebles intervenidos, los agentes incautaron dos armas de fuego, cacerinas, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, chips y dispositivos USB.

Pericia y evidencias

Según información a la que accedió Correo, ambas armas fueron sometidas a pericia balística y dieron resultado positivo, lo que confirma que eran operativas y fueron utilizadas en hechos delictivos.Estas evidencias fortalecen la hipótesis de que, desde 2022, la red utilizaba armamento durante los robos cometidos en Chiclayo, José Leonardo Ortiz y Lambayeque, así como en la ciudad de Iquique, Chile.