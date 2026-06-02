La Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, informó que sigue con la habilitación de la plataforma de catálogos electrónicos para la incorporación de Fichas-producto, a cargo de los representantes de marca.

Precisó que tras el registro para los catálogos de computadoras, laptops, escáneres, impresoras, consumibles, repuestos y accesorios de oficina, que se habilitó durante la primera quincena del mes de mayo, ahora corresponde la habilitación para otros nueve catálogos.

En ese sentido, informó que del 1 al 15 de junio se habilitará la incorporación para los catálogos de Pinturas, acabados en general y complementos; Tuberías, accesorios y complementos; Mobiliario en general; Útiles de escritorio; y Papeles y cartones.

Además, del 1 al 15 de julio se habilitará la incorporación de fichas los catálogos de Bienes para usos diversos; Accesorios domésticos de plástico y metal; Materiales e insumos de limpieza; y Papeles para aseo y limpieza.

Perú Compras señaló que las entidades contratantes, proveedores adjudicatarios y representantes de marca acreditados que deseen realizar consultas tienen la opción de hacerlas mediante el correo electrónico: informes@perucompras.gob.pe.