El presidente interino José Jerí sorprendió al interpretar la canción De música ligera, de la banda argentina Soda Stereo, durante una visita a la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles de Huánuco, la primera universidad artística musical licenciada del país.

El mandatario, invitado por los estudiantes, intentó tocar la guitarra y cantó brevemente, generando risas y aplausos entre los presentes.

Durante su recorrido, Jerí observó clases de piano, producción musical y guitarra, además de presenciar la interpretación de El cóndor pasa por parte de los alumnos. También rindió homenaje al compositor huanuqueño Daniel Alomía Robles en el mausoleo que lleva su nombre. Esta visita forma parte de su gira presidencial de tres meses, con la que busca promover la descentralización y recoger inquietudes de la ciudadanía.

El mandatario ya había mostrado su afición por Soda Stereo a través de redes sociales, donde comentó sobre el regreso del grupo al Perú en 2026 y recordó que no pudo asistir al concierto de Gustavo Cerati en 2010. Su espontánea interpretación en Huánuco evocó episodios similares protagonizados por su antecesora, Dina Boluarte.

En 2024, Boluarte fue noticia por cantar El gato ron ron en un acto del IRTP, Happy Birthday en una ceremonia en Lambayeque y Contigo Perú durante una visita a Santa Rosa, en el Amazonas.

