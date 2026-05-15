La suma de 82 mil 820 dólares (equivalente a S/ 283 130) pretendía trasladar de Perú a Chile una mujer oriunda de Puno y con residencia en Bolivia, quién fue intervenida en las últimas horas en el control integrado que se realiza en el complejo chileno Chacalluta a las personas que salen del país. María Butrón Paniagua (62), quién dijo ser comerciante, llevaba la fuerte suma de dinero escondida en el cuerpo, adherida entre la piel y la ropa, en modalidad que es conocida como “momia”, y quedó al descubierto al ser sometida a una revisión corporal con máquina de rayos X o escáner por el personal de la Aduana.

Solicitan prisión

En la etapa de investigación policial, su argumento sobre la procedencia del dinero que no había declarado ante la Sunat no convenció a los agentes de la sección Lavado de Activos del Depincri y la fiscal Nataly Choquehuanca Mamani está solicitando una medida de prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos que debe afrontar mañana en un Juzgado de Flagrancia.

Sin declarar ante Sunat

La sexagenaria fue intervenida el martes 12 en la frontera Perú Chile por portar dinero sin declarar, ya que una persona al salir o ingresar al Perú está obligado a declarar ante la Sunat el dinero en efectivo y/o instrumentos financieros negociables (cheques, pagarés) que lleva, cuando la cantidad sea mayor a 10 mil dólares o su equivalente en soles.

La viajera de forma preliminar refirió que el dinero que portaba era producto de un préstamo y pretendía llevarlo a Bolivia desde Chile. La fuerte cantidad de dinero fue incautado, mientras por 48 horas se realizó una investigación en el Depincri.

Policía investiga

El personal policial de la sección Lavado de Activos realizó diligencias y recabó valiosa información; la detenida no logró demostrar el origen inmediato del dinero y por ello la representante del Ministerio Público solicitará la prisión preventiva en una audiencia a realizarse mañana.