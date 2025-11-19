En la región Lambayeque, un macabro hallazgo se registró en la provincia de Ferreñafe: un hombre fue encontrado carbonizado en el techo de su vivienda.

El hecho ocurrió el último domingo 16 de noviembre en la mañana, cuando familiares de la casa ubicada en la Unidad Vecinal Las Mercedes, hallaron sin vida a M.V.Ch., de 62 años.

Muerte bajo investigación

Según información policial, el sexagenario yacía quemado en el techo del segundo nivel de la casa. Cerca de él se encontraban una galonera con gasolina chamuscada y otra intacta. Su cuerpo estaba rociado con combustible y, al parecer, le prendieron fuego con un fósforo.

El horrendo suceso ocurrió mientras los familiares del hombre realizaban sus actividades diarias y lo dejaron solo en la vivienda. Al regresar, percibieron un olor extraño y, al subir al techo para verificar, encontraron al hombre casi arrodillado y totalmente quemado, lo que provocó llanto y consternación entre los presentes.

De inmediato, los familiares dieron aviso a la comisaría de Ferreñafe. Los agentes se trasladaron al lugar y constataron el hallazgo. Posteriormente, comunicaron a peritos de Criminalística y a la fiscal Claudia Guerra Soraluz, quienes realizaron las diligencias de levantamiento del cadáver e internamiento en la morgue para determinar las causas del deceso.

Trascendió que la víctima, quien padecía de diabetes crónica, había amenazado en varias ocasiones con suicidarse, debido a que ya no soportaba más el tratamiento médico.