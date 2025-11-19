La actividad delincuencial continúa en niveles alarmantes en Lambayeque, según el último informe del Ministerio del Interior (Mininter) sobre casos atendidos en las comisarías.

El reporte del Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol), hasta octubre de 2025, ubica a Lambayeque entre los cinco departamentos con mayor incidencia en extorsión, secuestro, robo, hurto, estafa y violencia sexual.

Robo y hurto

Lambayeque registró 3.937 denuncias por robo. El mapa de calor indica que Piura, La Libertad, Lima Metropolitana e Ica presentan cifras similares. Los delitos contra el patrimonio se producen con frecuencia en las tres provincias, y el hurto también afecta a la región: las comisarías reportaron 13.396 denuncias. Otros departamentos con altos índices son Lima Metropolitana, La Libertad, Arequipa y Piura.

Violencia sexual

Otro flagelo es la violencia sexual. El Sidpol indica 969 denuncias, lo que significa que entre 2 y 3 víctimas acudieron a la Policía cada día en busca de ayuda. La mayor incidencia de casos contra la libertad sexual se registró también en Junín, Lima Metropolitana, La Libertad y Arequipa.

Extorsión y estafa

Desde 2021, la extorsión ha mostrado un aumento sostenido. Hasta octubre de 2025, Lambayeque registró 862 denuncias, solo superada por Lima Metropolitana, Lima Región, Piura y La Libertad.

La estafa es otro delito en crecimiento, con 1.780 denuncias por distintas modalidades (presencial, digital y telefónica). Otros departamentos con altos registros son Piura, La Libertad, Lima Metropolitana, Ica y Arequipa.

Aunque el secuestro ha disminuido en los últimos años, sigue siendo un riesgo. Lambayeque reportó 49 denuncias, mientras que La Libertad, Lima Región, Lima Metropolitana, Ica y Arequipa también enfrentan escenarios similares.

Comisarías y seguridad ciudadana

Para combatir la criminalidad, es fundamental fortalecer a la Policía. A inicios de este mes, la Contraloría alertó sobre la situación de las comisarías en Lambayeque. Los auditores detectaron deterioro en la infraestructura, ausencia de plan de patrullaje y falta de difusión del mapa del delito, elementos clave para una respuesta efectiva ante la creciente inseguridad ciudadana.