La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realiza la campaña regional “Una decisión de amor, ¡vacúnalos hoy!”, una estrategia que se desarrollará hasta el 20 de diciembre con el propósito de acercar la vacunación a niñas y niños menores de cinco años en toda la región.

Durante este periodo, se tiene previsto inmunizar a diez mil menores, protegiéndolos contra enfermedades como sarampión, paperas y rubéola mediante la vacuna SPR, aplicada a los 12 y 18 meses; así como contra difteria, tétanos y tos ferina a través de la vacuna DPT, aplicada a los 18 meses y a los 4 años.

Asimismo, se reforzará el cumplimiento de las 18 vacunas del calendario de vacunación peruano, garantizando que niñas y niños reciban todas las dosis correspondientes a su edad.

Como parte de la estrategia, brigadas de salud intervendrán en instituciones educativas para facilitar el acceso a la vacunación, previa autorización de los padres o responsables.

Del mismo modo, se invita a las familias con niños menores de un año a acudir a los establecimientos de salud para completar su esquema regular, así como a los padres de niñas y niños menores de cinco años, quienes también podrán acercarse para verificar, actualizar y completar sus vacunas pendientes.

La Diresa Piura exhorta a padres, madres y cuidadores a cumplir de manera oportuna con la vacunación de sus hijos. Todas las dosis son seguras, gratuitas y esenciales para prevenir enfermedades que pueden afectar gravemente la salud infantil.