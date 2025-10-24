Con el fin de reducir los contagios y promover una atención integral y oportuna, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura, a través de la Estrategia Sanitaria de VIH/Sida, viene reforzando la prevención combinada del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en poblaciones clave. Estas acciones se desarrollan en los 23 Centros de Tratamiento Antirretroviral (TAR) de la región, donde se brinda atención médica y tratamientos gratuitos.

La coordinadora regional de la Estrategia Sanitaria de VIH/Sida, Lic. Lidia Tintaya Avendaño, explicó que las intervenciones están dirigidas principalmente a personas con prácticas sexuales de riesgo, mujeres trabajadoras sexuales y parejas donde solo uno vive con VIH. En estos establecimientos, los usuarios pueden acceder a los tratamientos Profilaxis Preexposición (PrEP) y Profilaxis Posexposición (PEP), ambos gratuitos y esenciales para prevenir el contagio.

El coordinador del Centro TAR San José y del Centro Referencial de ITS (CERITS), Dr. Einstein Zegarra Peña, precisó que antes de iniciar el PrEP se realiza un examen de creatinina y que el PEP debe aplicarse dentro de las 72 horas posteriores a la exposición. Además, los pacientes cumplen con controles médicos y pruebas rápidas periódicas de VIH, sífilis y hepatitis. “Nuestro objetivo es brindar atención oportuna, gratuita y con enfoque preventivo. Pongamos fin al VIH con responsabilidad y prevención”, expresó.