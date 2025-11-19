El Gobierno Regional de Lambayeque (GRL), bajo la administración del gobernador Jorge Pérez Flores, aprobó la adquisición de 363 vales o tarjetas electrónicas de alimentos, cada una valorizada en S/ 565, lo que representa un gasto superior a los S/ 200 mil.

La disposición generó cuestionamientos luego de conocerse que el beneficio se entregará únicamente al personal administrativo de la sede central y de diversas gerencias, mientras que el personal de salud de centros y puestos asistenciales quedó excluido nuevamente.

Gastos previstos en la región

Los vales se distribuirán exclusivamente entre trabajadores administrativos de la sede central y unidades como Trabajo, Turismo, Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Vivienda y Saneamiento, además de la Aldea Infantil Virgen de la Paz y el Archivo Regional. Ninguna unidad del sector Salud fue incluida, según el Decreto Regional N.° 000012-2025.

Una enfermera de un centro de salud del distrito de José Leonardo Ortiz, que pidió mantener su nombre en reserva, sostuvo que la medida refleja inequidad dentro del propio gobierno regional.

“Trabajamos con falta de personal, hacemos turnos de 12 horas, atendemos emergencias, campañas, vacunación, brotes, y aun así nos dejan fuera como si nuestro trabajo no contara. No pedimos privilegios, pedimos trato justo. ¿Cómo es posible que solo oficinas y gerencias reciban un beneficio así mientras nosotros seguimos cubriendo guardias sin recursos?”, expresó.

Otro técnico de enfermería del centro de salud Túpac Amaru añadió que la exclusión se siente “como un mensaje claro de que nuestro esfuerzo no vale lo mismo que el de quienes trabajan en escritorio”.

“La gestión de Jorge Pérez no ha detallado aún los criterios técnicos que justifican el monto asignado por trabajador ni ha explicado por qué el personal de salud no fue considerado”, dijo el trabajador.