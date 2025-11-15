La escultura del papa León XIV, inaugurada el último jueves 13 de noviembre en el Óvalo Gran Chimú, en la zona sur de Chiclayo, sufrió el desprendimiento de sus letras a menos de 24 horas de su instalación.

Controversia

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de autoridades regionales, entre ellas el gobernador Jorge Pérez Flores, así como representantes de instituciones locales. La obra fue presentada como un homenaje cultural y religioso que busca fortalecer la identidad de la ciudad y promover el turismo en la zona sur.

Según testigos, las letras comenzaron a desprenderse de manera repentina, generando sorpresa entre los transeúntes. Algunas personas, que serían del Gobierno Regional de Lambayeque, llegaron para retirarlas y evitar más críticas en redes sociales.

Este incidente ha generado cuestionamientos sobre la calidad de los materiales utilizados y la supervisión durante la instalación de la escultura. Especialistas en patrimonio urbano señalan que los trabajos de ensamblaje y fijación de piezas metálicas o de resina requieren revisiones técnicas rigurosas para garantizar la seguridad del público.

Hasta el momento, no se han detallado las causas exactas del desprendimiento ni las medidas que se tomarán para asegurar la escultura. La administración regional informó que la pieza permanecerá en el lugar mientras se evalúan las acciones de reparación y prevención necesarias.

El Óvalo Gran Chimú, donde se encuentra la escultura, se ha convertido en un punto de encuentro cultural y turístico, por lo que se espera que las autoridades tomen medidas para evitar futuros incidentes que puedan afectar la imagen del lugar y la seguridad de los visitantes.