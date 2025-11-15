Por un presunto lío pasional, un joven mototaxista fue asesinado con sangre fría en el distrito de Reque, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

El crimen ocurrió cerca de las 10 de la noche del último martes en el distrito de Reque, cuando Alex Ortiz Chávez, un joven de 28 años, fue asesinado a tiros en el bar restaurante “Nimia” ubicado en el sector Ampliación Nuevo Reque. El móvil del crimen habría sido un lío pasional relacionado con una disputa por la atención de una mujer.

El conflicto en el bar

De acuerdo con las primeras investigaciones, testigos aseguraron que Alex Ortiz había llegado al establecimiento después de haber estado en Callanca de Monsefú. En el bar, comenzó a conversar con la propietaria, Nimia Vallejos Cieza (31), con quien mantenía una amistad. Fue en ese momento cuando un individuo en aparente estado de ebriedad se acercó a Ortiz y le reclamó por su interacción con la mujer, lo que generó una discusión.

El asesino regresa armado

El hombre ebrio, después de la confrontación, salió del local enfurecido. Minutos más tarde, regresó armado y, sin mediar palabra, abrió fuego contra Ortiz. En total, disparó once veces. Siete balas impactaron en el tórax de la víctima, quien cayó al suelo, dejando un charco de sangre. La muerte fue instantánea.

Investigación del crimen

Al ser alertados por testigos, la Policía de la comisaría de Reque y el serenazgo llegaron al lugar, donde confirmaron que Alex Ortiz ya no presentaba signos vitales. Tras el hallazgo, la Divincri (División de Investigación Criminal) y el fiscal Hamilton Díaz Becerra se hicieron cargo de la investigación.

Los exámenes periciales realizados en la escena del crimen revelaron que se encontraron nueve casquillos de bala de 9 mm y dos proyectiles (uno encamisado y otro desnudo).

El asesino sigue prófugo

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el asesino logró huir y permanece prófugo. Los testigos del crimen no lograron identificarlo. Además, se conoció que la víctima, conocida cariñosamente como “Gordo”, era un joven tranquilo y sin antecedentes de violencia.