En la región Lambayeque, la Policía de Chiclayo detuvo en flagrancia a un sujeto que se hacía pasar por policía y estafó a una anciana de 80 años, cobrándole dinero por supuestos trámites fiscales y policiales.

El hecho se registró el último jueves 13 de noviembre, cuando la víctima, Tomasa T. T., acudió a la comisaría para consultar sobre un hurto denunciado en setiembre. Los agentes descubrieron que el hombre que la acompañaba era Julio Rivera Velásquez (43), serenazgo municipal, quien no pertenecía a la PNP.

Según la denuncia, el falso policía cobró S/ 700 por una “ampolla” para que un familiar declare la verdad, S/ 600 para fiscales y policías, S/ 320 por partidas de nacimiento, S/ 40 por un anuncio en diario y S/ 30 por combustible.

Rivera Velásquez fue detenido por falsedad genérica – suplantación de identidad y puesto a disposición de la Fiscalía. La Policía recomendó a la ciudadanía verificar siempre la identidad del personal que ofrece asistencia y no realizar pagos a intermediarios.