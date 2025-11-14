La ceremonia de develación de la escultura monumental del Papa León XIV, realizada la tarde de este jueves 13 de noviembre en Chiclayo, se vio interrumpida por la protesta de un grupo de padres de familia del colegio Inmaculada Concepción N.º 11014.

Reclamo a gobernador Jorge Pérez

Los manifestantes acudieron al evento para llamar la atención de las autoridades y exigir la reactivación inmediata de la obra educativa, paralizada desde hace meses en la urbanización Villarreal.

Portando carteles en los que denunciaban que su institución se ha convertido en “un elefante blanco”, los padres se ubicaron detrás del cerco de seguridad instalado para la ceremonia. Su presencia contrastó con el acto protocolar que congregó autoridades regionales, municipales y público local en torno a la nueva escultura monumental.

La protesta se sustenta en diversos informes que advierten que el expediente técnico de saldo de obra —elaborado por el Consorcio Consultor Inmaculada— presenta retrasos e irregularidades.

Los padres señalaron que mantendrán sus acciones de protesta y reiteraron que la obra debe ser resuelta durante la administración de Jorge Pérez, a quien demandan asumir un compromiso firme para evitar que el proyecto quede indefinidamente postergado.