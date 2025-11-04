Un gesto de cercanía y tradición llevó la cultura iqueña hasta el corazón del Vaticano. El párroco de Parcona, Martín Quintana, fue recibido por el Papa León XIV, a quien entregó una selección de presentes representativos de la región, incluyendo cerámicas artesanales de Chulucanas, reconocidas por su colorido y calidad.

Fue bendecido

El encuentro, que tuvo lugar en la residencia papal, permitió que el Santo Padre conociera de primera mano parte del legado cultural peruano. Según se informó, el Papa se mostró emocionado y agradecido.

Martín Quintana destacó la importancia de este momento para la difusión de la cultura iqueña a nivel internacional.

“Un encuentro lleno de fe y gracia en Roma. El pasado viernes 24 de octubre, nuestro párroco Martín Quintana Palacios, tuvo el inmenso privilegio de recibir la bendición del Santo Padre, el Papa León XIV, en el Vaticano, durante su viaje junto al Equipo Sinodal para participar en el Jubileo de los Equipos Sinodales. El Santo Padre bendijo a nuestro párroco y, por medio de él, a toda nuestra comunidad parroquial, animándolo a perseverar y servir con todo su corazón, incluso hasta entregar la vida por la comunidad que le ha sido encomendada. En este encuentro fraterno, nuestro párroco también ofreció obsequios en nombre del pueblo de Parcona, como signo de gratitud, fe y comunión con la Iglesia universal”, se informó desde la Parroquia Santa María-Parcona.

El encuentro refleja además la conexión simbólica entre Perú y el Vaticano, donde la fe y la cultura se entrelazan para fortalecer y destacar la riqueza artística y religiosa de las comunidades locales.

VIDEO RECOMENDADO